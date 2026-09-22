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Опубликовано 22 сентября, 09:49

Песков: Положение Украины ухудшается день ото дня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alina Filatova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alina Filatova

Положение Украины ухудшается с каждым днём как на поле боя, так и в экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского, который предложил остановить боевые действия без предварительных условий.

«А что касается заявлений Зеленского сегодня, то положение Украины ухудшается день ото дня и на поле боя, и экономически. И так будет и дальше продолжаться», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Киеве понимают, какие решения необходимо принять для продвижения к урегулированию конфликта.

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Москва продолжает заявлять о готовности к дипломатическому урегулированию. Накануне Life.ru сообщал, что Россия рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Песков тогда подчеркнул, что российская сторона остаётся открытой к такому формату.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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