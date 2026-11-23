Отрыв США от Китая по совокупному влиянию в Азии сократился до минимума с 2018 года. Авторы ежегодного исследования австралийского Института Лоуи связывают это прежде всего с войной в Иране и односторонними решениями Вашингтона.

В новом Индексе влияния в Азии США получили 78,9 балла, Китай — 73,6. Разница составила 5,3 балла — наименьшее значение за всё время расчёта индекса. Исследователи отмечают, что внимание и ресурсы Вашингтона сместились на Ближний Восток, тогда как Пекин продолжил укреплять позиции в регионе.

«Преимущество Соединённых Штатов над Китаем в военном потенциале сейчас самое незначительное за всю историю», — указали авторы доклада Хантер Марстон и Джек Сато.

По их оценке, война повлияла на американские запасы вооружений и ослабила военное преимущество США в Азии. Китай тем временем продолжает модернизировать армию.

«Напротив, продолжающаяся модернизация вооружённых сил Китая увеличила его совокупную мощь. Его возможности ведения боевых действий на море продолжают расширяться, особенно в том, что касается контроля над морем и воспрещения доступа к нему, в то время как он сохраняет значительное преимущество перед Соединёнными Штатами в области наземных ракет и сухопутных войск», — отметили эксперты.

Экономические возможности двух стран исследователи оценили как практически равные. При этом Китай значительно опережает США по экономическим и дипломатическим связям. Дипломатическое влияние Вашингтона, согласно докладу, снизилось до рекордно низкого уровня на фоне войны с Ираном, введения пошлин и отказа от участия в международных организациях.

Индекс отражает способность государства влиять на внешнюю среду, другие страны и организации. Авторы рассчитывают итоговую оценку по восьми показателям, среди которых экономический и военный потенциал, а также культурное влияние.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал Россию, Китай и Соединённые Штаты тремя самыми могущественными государствами мира. На пресс-конференции в Белом доме он отдельно отметил их технологические возможности.