В России распространяются слухи о глобальной кибератаке, которая якобы произойдёт 17 ноября и оставит людей без интернета и денег на банковских счетах. Никаких подтверждений надвигающейся катастрофы нет, однако мошенники уже используют тревожные сообщения для обмана граждан. Об этом предупреждает Mash Money.

Согласно распространяющейся в соцсетях версии, хакеры одновременно атакуют крупнейшие мировые банки, уничтожат информацию о сбережениях клиентов и отключат интернет на три месяца. Эксперты по кибербезопасности называют подобный сценарий необоснованным, поскольку глобальная сеть не имеет единого центра управления.

Финансовые организации также используют резервные системы хранения и восстановления данных. Поэтому даже временный сбой банковского приложения сам по себе не означает исчезновения денег со счетов. Официальных предупреждений о готовящейся всемирной кибератаке не поступало.

Тем временем злоумышленники пытаются воспользоваться страхом пользователей. Они рассылают поддельные уведомления от банков, предлагают срочно перевести накопления на «безопасные счета» и убеждают переходить по ссылкам для защиты сбережений. Некоторые мошеннические предложения связаны с покупкой криптовалюты или товаров для выживания.

Дополнительным поводом для паники стала запланированная на 17 ноября проверка системы экстренного оповещения в США. Во время испытаний американские радио- и телеканалы ненадолго прервут вещание, однако к работе интернета и банковских сервисов эта процедура отношения не имеет.

Специалисты рекомендуют не реагировать на сообщения с требованием немедленно вывести средства, не раскрывать реквизиты карт и не переходить по подозрительным ссылкам. Любую информацию о предполагаемых угрозах необходимо проверять через официальные каналы банков и государственных ведомств.