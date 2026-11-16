Интернет исчезнет, а банковские счета обнулятся? Мошенники пугают россиян «цифровым апокалипсисом» 17 ноября
Россиян предупредили о мошенниках на фоне слухов об отключении интернета
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России распространяются слухи о глобальной кибератаке, которая якобы произойдёт 17 ноября и оставит людей без интернета и денег на банковских счетах. Никаких подтверждений надвигающейся катастрофы нет, однако мошенники уже используют тревожные сообщения для обмана граждан. Об этом предупреждает Mash Money.
Согласно распространяющейся в соцсетях версии, хакеры одновременно атакуют крупнейшие мировые банки, уничтожат информацию о сбережениях клиентов и отключат интернет на три месяца. Эксперты по кибербезопасности называют подобный сценарий необоснованным, поскольку глобальная сеть не имеет единого центра управления.
Финансовые организации также используют резервные системы хранения и восстановления данных. Поэтому даже временный сбой банковского приложения сам по себе не означает исчезновения денег со счетов. Официальных предупреждений о готовящейся всемирной кибератаке не поступало.
Тем временем злоумышленники пытаются воспользоваться страхом пользователей. Они рассылают поддельные уведомления от банков, предлагают срочно перевести накопления на «безопасные счета» и убеждают переходить по ссылкам для защиты сбережений. Некоторые мошеннические предложения связаны с покупкой криптовалюты или товаров для выживания.
Дополнительным поводом для паники стала запланированная на 17 ноября проверка системы экстренного оповещения в США. Во время испытаний американские радио- и телеканалы ненадолго прервут вещание, однако к работе интернета и банковских сервисов эта процедура отношения не имеет.
Специалисты рекомендуют не реагировать на сообщения с требованием немедленно вывести средства, не раскрывать реквизиты карт и не переходить по подозрительным ссылкам. Любую информацию о предполагаемых угрозах необходимо проверять через официальные каналы банков и государственных ведомств.
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники всё чаще представляются сотрудниками полиции и используют поддельные номера телефонов для обмана россиян. Злоумышленники убеждают граждан, что их сбережения находятся под угрозой, и требуют срочно перевести деньги на якобы защищённый счёт. В МВД предупредили, что подобных счетов не существует, а настоящие правоохранители никогда не запрашивают коды из СМС и банковские реквизиты по телефону.