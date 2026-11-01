Второй международный музыкальный конкурс Интервидение состоится в 2027 году вместо ранее запланированного 2026-го. Переговоры о проведении шоу в Саудовской Аравии продолжаются. Об этом РИА «Новости» сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По словам дипломата, окончательные сроки мероприятия ещё предстоит согласовать с зарубежными партнёрами. При этом отказываться от конкурса организаторы не собираются.

«Сейчас идут переговоры с нашими коллегами в Саудовской Аравии. Думаю, что будет определённый перенос по срокам, но оно будет», — рассказал Швыдкой.

Ранее Life.ru сообщал, что Саудовская Аравия не сможет принять Интервидение в 2026 году. Конкурс предложили перенести на 2027 год. Теперь эти сроки подтвердил Михаил Швыдкой. Изначально второе Интервидение собирались провести в 2026 году. Однако в конце октября стало известно, что организовать конкурс в Саудовской Аравии в намеченные сроки не получится. Причиной назвали комплекс обстоятельств, не уточнив подробностей.

Возрождённое Интервидение впервые прошло 20 сентября 2025 года в Москве. В конкурсе участвовали представители более 20 стран, а победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама. Россию представлял Shaman (Ярослав Дронов), который выступил вне конкурсного зачёта, попросив жюри не оценивать его номер.