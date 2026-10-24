Саудовская Аравия не примет «Интервидение» в 2026 году

Музыкальный конкурс «Интервидение», который с помпой должен был принять у себя Эр-Рияд, неожиданно сорвался. Как сообщил источник ТАСС, проведение мероприятия в 2026 году оказалось невозможным из-за целого ряда причин, и теперь конкурс предложено перенести на 2027 год. Официального подтверждения от саудовских властей до сих пор нет — они так и не объявили ни сроки, ни состав участников.

«В силу комплекса обстоятельств провести [его] в Саудовской Аравии пока не представляется возможным. По имеющимся данным, конкурс предложено провести в 2027 году», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Напомним, что о переносе заговорили ещё в начале августа: тогда источник в Эр-Рияде сообщил, что гарантий проведения «Интервидения» в 2026 году нет. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выражал надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не помешает организовать второй этап конкурса, однако этим планам, судя по всему, сбыться не довелось. Возрождённое «Интервидение» с успехом прошло 20 сентября 2025 года в Москве: Россию представлял Ярослав Дронов (Shaman), а участие приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС.

История «Интервидения» уходит корнями в советское прошлое: конкурс, учреждённый Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT), гремел в 1960–1980-х годах и считался своеобразным ответом «Евровидению». В нём участвовали не только соцстраны, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия — так что нынешнее возрождение проекта выглядит не просто ностальгией, а попыткой вернуть ему былой размах. Впрочем, первый блин после долгой паузы вышел не комом: московский финал 2025 года собрал более 20 стран и миллиарды зрителей у экранов, а триумфатором стал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

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