В РФ объявили о начале приёма работ на конкурс имени военкора Никиты Цицаги

В России начался приём заявок на журналистскую премию «Взгляд сквозь сердце», учреждённую в память о погибшем военкоре Никите Цицаги. Победитель конкурса получит 300 тысяч рублей, сообщает NEWS.ru, где работал журналист.

За награду смогут побороться авторы материалов о людях, оказавшихся в тяжёлых жизненных обстоятельствах. Это могут быть истории пострадавших от природных катастроф, экологических бедствий, военных конфликтов и социально-экономических потрясений. Главное условие — показать происходящее через судьбу конкретного человека.

Заявки принимаются до 1 декабря включительно. Участвовать могут журналисты зарегистрированных в России СМИ и творческие коллективы. На конкурс допускаются работы, опубликованные с 19 октября 2025 года по 19 октября 2026-го. Имя победителя организаторы планируют объявить до конца декабря.

Оценивать материалы будет экспертное жюри. К участию в его работе приглашены официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, военные корреспонденты, общественные деятели и лауреаты предыдущих лет.

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова подчеркнула, что журналистика должна не просто фиксировать события, но и помогать читателям прочувствовать чужие истории. Именно таким подходом, по её словам, отличался Цицаги, который умел сочетать сильный текст с выразительной фотографией.

Премия проводится уже в третий раз. В прошлом году её получила команда арабской редакции RT во главе с военкором Анной Книшенко за репортаж «Военные медики на передовой», посвящённый работе медиков в курском приграничье.

Премию учредили в честь корреспондента NEWS.ru, работавшего в зоне боевых действий с 2022 года. Никита Цицаги погиб 16 июня 2024 года под Угледаром в возрасте 29 лет. По информации редакции, журналист попал под удар украинских беспилотников, когда готовил репортаж о жизни монахов Никольского монастыря.