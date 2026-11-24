Интимный вечер пошёл под распил: Москвич пытался изнасиловать открывашку для вина и застрял
Москвич застрял пенисом в открывашке для вина во время интимного эксперимента
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Москве 41-летний мужчина оказался в больнице после неудачного интимного эксперимента с открывашкой для вина. Освободить пациента из металлической ловушки удалось только с помощью спасателей, пишет SHOT.
Столичный житель по имени Андрей решил использовать кухонную принадлежность не по назначению, однако его половой орган застрял в отверстии приспособления. Самостоятельные попытки избавиться от аксессуара не увенчались успехом, поэтому москвичу пришлось экстренно обратиться за медицинской помощью.
Врачи не рискнули своими силами демонтировать конструкцию и вызвали сотрудников спасательной службы. Прибывшие в больницу специалисты распилили металлическое изделие и вызволили пострадавшего.
Ранее Life.ru рассказывал о 43-летнем жителе Алтуфьева, чей интимный эксперимент с пылесосом также закончился вызовом медиков. Во время испытания самодельного устройства мужчина оказался в ловушке из-за слишком мощного воздушного потока. В результате нарушения кровообращения у него начал стремительно развиваться отёк. Прибывшие сотрудники скорой помощи ввели пострадавшему обезболивающее и демонтировали конструкцию. После этого пациента направили к урологу.