В Москве 41-летний мужчина оказался в больнице после неудачного интимного эксперимента с открывашкой для вина. Освободить пациента из металлической ловушки удалось только с помощью спасателей, пишет SHOT.

Столичный житель по имени Андрей решил использовать кухонную принадлежность не по назначению, однако его половой орган застрял в отверстии приспособления. Самостоятельные попытки избавиться от аксессуара не увенчались успехом, поэтому москвичу пришлось экстренно обратиться за медицинской помощью.

Врачи не рискнули своими силами демонтировать конструкцию и вызвали сотрудников спасательной службы. Прибывшие в больницу специалисты распилили металлическое изделие и вызволили пострадавшего.