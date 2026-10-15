Тяжёлое утро именинника: Москвич чуть не лишился самого дорогого из-за накрученной на свой «болт» гайки

В Истре медицинские работники провели экстренную операцию и спасли половой орган местного жителя, оказавшийся зажатым металлической гайкой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пострадавший накануне праздновал свой день рождения в компании друзей. Проснувшись на следующее утро, мужчина обнаружил на половом органе накрученную гайку, при этом вспомнить обстоятельства произошедшего он так и не смог. К моменту обращения за медицинской помощью деталь сдавливала ткани уже около двенадцати часов, из-за чего возник серьёзный отек и возникла реальная угроза некроза и последующей ампутации.

Врачи Истринской клинической больницы оперативно оценили риски и приступили к спасению пациента. С помощью специальной пилы медики аккуратно перепилили металлическое кольцо и сняли его, не повредив мягкие ткани. В результате своевременного вмешательства функциональность и анатомическая целостность органа были полностью сохранены. Параметры крепежного изделия не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчине установили протез после тяжёлой травмы полового органа. Хирург-андролог Марк Гадзиян рассказал о пациенте, поступившем с серьёзным повреждением. Медики приняли мужчину с переломом пениса. Такая травма сопровождается внутренним кровотечением. По словам специалиста, гематома достигала объёма в литр. Сам орган увеличился до размеров крупного баклажана. Инцидент произошёл во время интимной близости в позе наездницы. Партнёрша совершала активные движения, что привело к разрыву кавернозного тела.