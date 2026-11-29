Инвалидная коляска в прошлом: Звезда Comedy Woman рассказала о восстановлении после травмы
Звезда Comedy Woman Медведева начала ходить после сильного ушиба поясницы
Наталия Медведева. Обложка © Telegram / Наталия Медведева
Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева смогла отказаться от инвалидной коляски после травмы, полученной на Сейшельских островах. Сейчас 41-летняя актриса уже ходит самостоятельно, хотя каждое движение пока даётся ей с трудом. О своём состоянии артистка рассказала в соцсетях.
Наталия Медведева рассказала о своём состоянии после травмы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalymedvedeva
Как выяснилось, Медведева получила сильный ушиб поясницы с защемлением нервов. Инвалидная коляска понадобилась юмористке в аэропорту, когда она практически не могла ходить.
Сейчас артистка проходит лечение и соблюдает рекомендации врачей. По её словам, организму необходимо время, чтобы справиться с воспалением и восстановиться после травмы.
«Не переживайте, всё хорошо, глобально я в нормальном состоянии!» — успокоила поклонников Медведева.
Несмотря на вынужденную паузу, звезда Comedy Woman рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе и светским мероприятиям, ближайшее из которых состоится уже 30 ноября.
Напомним, что Наталия Медведева получила болезненную травму за день до возвращения с Сейшельских островов. Тогда артистка в шутку связала случившееся с завистью недоброжелателей, которым не давали покоя фотографии её роскошного отпуска.