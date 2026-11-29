Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева смогла отказаться от инвалидной коляски после травмы, полученной на Сейшельских островах. Сейчас 41-летняя актриса уже ходит самостоятельно, хотя каждое движение пока даётся ей с трудом. О своём состоянии артистка рассказала в соцсетях.

Наталия Медведева рассказала о своём состоянии после травмы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalymedvedeva

Как выяснилось, Медведева получила сильный ушиб поясницы с защемлением нервов. Инвалидная коляска понадобилась юмористке в аэропорту, когда она практически не могла ходить.

Сейчас артистка проходит лечение и соблюдает рекомендации врачей. По её словам, организму необходимо время, чтобы справиться с воспалением и восстановиться после травмы.

«Не переживайте, всё хорошо, глобально я в нормальном состоянии!» — успокоила поклонников Медведева.

Несмотря на вынужденную паузу, звезда Comedy Woman рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе и светским мероприятиям, ближайшее из которых состоится уже 30 ноября.