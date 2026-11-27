Масштабная проверка данных украинских мужчин в возрасте от 17 до 60 лет может стать подготовкой к новому усилению мобилизации, причём под пристальное внимание властей попадут даже граждане, имеющие законные основания для отсрочки. Такой прогноз в беседе с Life.ru сделал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Сейчас, я думаю, в рамках постановления правительства проводят очередную инвентаризацию мужчин от 17 до 60 лет. Причём проводят инвентаризацию людей как скота. А дальше, я думаю, всё это ведёт к очень большой мобилизации. Владимир Олейник Экс-депутат Верховной рады

25 ноября украинский кабмин принял постановление № 1466, предусматривающее автоматизированную сверку сведений о мужчинах с базами Государственной миграционной службы. Минобороны предстоит сопоставить паспортные данные, адреса регистрации и другую информацию с реестром воинского учёта, а затем актуализировать записи в течение 120 дней после завершения проверки.

По словам Олейника, особую тревогу вызывает положение мужчин, получивших отсрочку по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или в связи с обучением. Он утверждает, что украинские власти всё строже подходят к основаниям для освобождения от призыва, а проблемы могут возникнуть даже у отцов, самостоятельно воспитывающих детей, пока их матери работают за границей. Отдельно экс-депутат упомянул студентов старше 25 лет, в том числе пытающихся получить второе образование.

Политик обратил внимание на практику украинских судов. В частности, Верховный суд страны ранее рассматривал дело мужчины, призванного с нарушениями установленной процедуры, и пришёл к выводу, что признание мобилизации незаконной само по себе не означает автоматического увольнения с военной службы. Олейник считает, что подобные решения существенно осложняют положение людей, которых сотрудники ТЦК призвали вопреки законодательным ограничениям.

«Если человека под горячую руку поймают и мобилизуют, из армии его уже не отпустят», — предупредил собеседник Life.ru, комментируя последствия судебной практики. При этом он полагает, что дополнительным фактором усиления призыва становится давление западных партнёров Киева, которые, по его оценке, требуют увеличения численности украинской армии на фоне обсуждения новых пакетов финансовой помощи.

Олейник также рассказал о способах, к которым, по его словам, прибегают украинцы ради получения отсрочки. Среди них он назвал фиктивные браки с людьми с инвалидностью, оформление опеки, усыновление детей и покупку поддельных медицинских документов. Однако возможности использования подобных схем, считает политик, постепенно сокращаются. Он связывает это с ужесточением проверок, финансовыми затратами и демографическими проблемами на Украине.

«Фиктивные браки уже идут, это, как правило, делали те, у кого или нет денег, или их очень мало. Остальные откупались справками, различными инвалидностями и так далее. Этот рынок ограничен. Детей становится меньше и меньше, рождаемость в Украине снизилась в три раза: умирает в три раза больше, чем рождается. Кого ещё усыновлять, из Африки? Только если так. Поэтому понятно, что эта ниша уже исчерпала себя, на мой взгляд», — заключил бывший депутат Рады.

Ранее украинские нардепы заявили о подготовке обращения к Владимиру Зеленскому с требованием отменить отсрочки от мобилизации для студентов старше 25 лет. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что военнослужащие ВСУ намерены добиться пересмотра действующих правил, поскольку некоторые мужчины, по их мнению, используют поступление в учебные заведения для уклонения от службы. При этом заместитель министра образования Украины Николай Трофименко выступил в защиту права взрослых граждан получать образование.