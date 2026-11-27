Отцовство понарошку и женитьба на тёще: Политолог рассказал о схемах украинских уклонистов
Политолог Дудчак: На Украине уклоняются от мобилизации через фиктивное отцовство
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Фиктивное отцовство, оформление ухода за людьми с инвалидностью и регулярные взятки стали, по словам политолога Александра Дудчака, способами уклонения от мобилизации на Украине. В беседе с Life.ru эксперт рассказал, почему избежать призыва в ВСУ становится всё сложнее.
«Действительно, варианты для уклонистов есть разные, правда, их ассортимент уменьшается», — отметил политолог.
Дудчак обратил внимание на обсуждение ограничений студенческих отсрочек. Кроме того, по его словам, ужесточаются требования к состоянию здоровья военнообязанных. Политолог указывает, что медкомиссии в отдельных случаях признают годными к службе даже людей без конечностей, а также граждан с серьёзными заболеваниями, включая туберкулёз и ДЦП.
При этом официально установленная инвалидность по-прежнему является основанием для освобождения от мобилизации согласно статье 23 украинского закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.
По словам Дудчака, коррупционные договорённости тоже не гарантируют длительной защиты от призыва. Политолог сравнил регулярные поборы с абонентской платой. Среди других известных ему схем эксперт назвал фиктивное отцовство и оформление ухода за людьми с инвалидностью.
Отдельно Дудчак затронул необходимость подтверждения оснований для отсрочки, выразив недоумение по поводу повторных проверок при необратимых нарушениях здоровья.
«Хотя это удивительно, когда подтверждать нужно, допустим, отсутствие конечностей», — заключил политолог.
Ранее стало известно, что украинцы ради уклонения от мобилизации начали жениться на бывших тёщах с инвалидностью. Только в Тернопольской области с февраля 2022 года зарегистрировали 850 браков, в которых женщины старше военнообязанных супругов как минимум на 20 лет. Полиция намерена проверить законность таких союзов и выявить организаторов возможных махинаций.