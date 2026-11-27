Фиктивное отцовство, оформление ухода за людьми с инвалидностью и регулярные взятки стали, по словам политолога Александра Дудчака, способами уклонения от мобилизации на Украине. В беседе с Life.ru эксперт рассказал, почему избежать призыва в ВСУ становится всё сложнее.

«Действительно, варианты для уклонистов есть разные, правда, их ассортимент уменьшается», — отметил политолог.

Дудчак обратил внимание на обсуждение ограничений студенческих отсрочек. Кроме того, по его словам, ужесточаются требования к состоянию здоровья военнообязанных. Политолог указывает, что медкомиссии в отдельных случаях признают годными к службе даже людей без конечностей, а также граждан с серьёзными заболеваниями, включая туберкулёз и ДЦП.

При этом официально установленная инвалидность по-прежнему является основанием для освобождения от мобилизации согласно статье 23 украинского закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По словам Дудчака, коррупционные договорённости тоже не гарантируют длительной защиты от призыва. Политолог сравнил регулярные поборы с абонентской платой. Среди других известных ему схем эксперт назвал фиктивное отцовство и оформление ухода за людьми с инвалидностью.

Отдельно Дудчак затронул необходимость подтверждения оснований для отсрочки, выразив недоумение по поводу повторных проверок при необратимых нарушениях здоровья.

«Хотя это удивительно, когда подтверждать нужно, допустим, отсутствие конечностей», — заключил политолог.