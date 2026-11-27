В Тернопольской области Украины полиция намерена проверить подозрительные браки военнообязанных мужчин с женщинами, которые значительно старше их. С февраля 2022 года в регионе зарегистрировали 850 таких союзов. Среди необычных случаев — свадьбы с бывшими тёщами. Об этом журналистам сообщил начальник областной полиции Сергей Зюбаненко.

По его данным, в 2026 году число браков, в которых женщина старше мужчины минимум на 20 лет, достигло 188. Для сравнения: в 2024 году зарегистрировали 145 таких союзов, а в 2025-м — 138. В первые два года конфликта показатели составляли 103 и 276 соответственно.

Особое внимание правоохранителей привлекли истории, когда мужчины после развода женились на матерях бывших супруг. Один из жителей Тернополя в феврале 2024 года заключил брак с 66-летней женщиной из Нежина, которая прежде приходилась ему тёщей. Другой мужчина также развёлся с женой и женился на её матери.

По мнению Зюбаненко, некоторые подобные союзы могут быть способом обойти ограничения, связанные с мобилизацией и выездом за границу. Особенно подозрительными он назвал случаи, когда военнообязанные мужчины вступают в брак с женщинами с инвалидностью, поскольку такой семейный статус при определённых условиях позволяет сопровождать супругу за пределами страны.

При этом глава областной полиции отдельно оговорил: большая разница в возрасте сама по себе не является доказательством уклонения от мобилизации. Аналогично сопровождение человека с инвалидностью при пересечении границы ещё не свидетельствует о нарушении закона. Правоохранители намерены выявлять именно фиктивные союзы и посредников, которые могут зарабатывать на подобных схемах.