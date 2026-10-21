Любовь по расчёту не прошла пограничный контроль: Украинец женился на тёще ради побега

На Украине 37-летний мужчина женился на 52-летней матери своей возлюбленной, чтобы сбежать из страны под видом сопровождающего супруги с инвалидностью. Однако семейная афера провалилась на границе с Молдавией, сообщили в украинской Госпогранслужбе.

Необычную пару остановили в пункте пропуска «Могилёв — Подольский». Выяснилось, что официальный брак мужчина заключил всего три месяца назад. При этом «молодожёны» уверяли пограничников, что их связывает настоящая любовь, а разница в возрасте в 15 лет ничуть не мешает семейному счастью.

Вот только романтическая легенда быстро рассыпалась. Когда сотрудники погранслужбы начали расспрашивать супругов об истории знакомства и совместной жизни, те стали путаться в ответах и противоречить друг другу.

В итоге мужчина признался, что его спутница вовсе не любимая жена, а мать настоящей избранницы. Жениться на будущей тёще он решил исключительно ради возможности покинуть Украину в обход действующих ограничений.

Любовь по расчёту не прошла пограничный контроль. Мужчину развернули, а материалы о предполагаемой афере передали в полицию для проверки по статье о незаконной переправке людей через государственную границу.

Ранее Life.ru рассказывал об украинце, который восемь дней пробирался через Карпаты в Румынию, спасаясь от мобилизации. Мужчина по имени Стас утверждал, что после задержания сотрудниками ТЦК оказался в казарме во Львове, откуда сумел сбежать, инсценировав травму. Затем он отправился через горы к румынской границе, преодолевая труднопроходимые леса.