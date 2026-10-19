«Свободу вырывать зубами»: Украинец восемь дней шёл через Карпаты в Румынию

Украинец Стас, избежавший принудительной мобилизации, подробно описал свой побег через Карпаты в Румынию, ставший для него единственным способом сохранить свободу. После того как его вместе с друзьями задержали люди в камуфляже без документов и доставили в ТЦК, где угрожали расправой и применяли силу, он инсценировал травму и сбежал из львовских казарм.

Зимнее выживание в Киеве без света, воды и работы стало окончательной точкой: мужчина решил провести лето с родными и покинуть страну. 29 августа он с двумя друзьями начал переход, назвав происходящее «игрой Real Life», с которой нужно покинуть «сервер» из-за «конченых уродов» в администрации.

Пятидневный путь через горы превратился в испытание на грани физических и психологических возможностей, пишет kp.ru. Беглецы ночевали под тентами на мокром мху, чинили развалившуюся обувь стропами от палаток и скотчем, прятались от квадроциклов и вертолётов погранслужбы, ориентировались по зависающим картам и избегали фотоловушек.

Стас описывает ощущение нереальности происходящего, страх смерти от буреломов и обрывов, укусы ос и встречу с возможным медведем. На рассвете 5 сентября они перекусили колючую проволоку болторезами и оказались в Румынии, где лес перестал быть местом охоты на людей. Румынская полиция оформила протоколы и поместила мужчин в общую камеру, где Стас узнал истории других беглецов, питавшихся корнями или заплативших десятки тысяч долларов за переправу.

Стасу повезло получить вид на жительство с временной защитой, но правила изменились 5 августа: мужчины призывного возраста теперь должны доказывать отсутствие мобилизационных обязанностей, иначе им грозит лагерь для мигрантов и депортация.

Документ из приложения «Резерв+» о снятии с учёта спас его от немедленного возвращения, однако данные о розыске за самовольное оставление части могут дойти до румынских властей позже.

Встретившись с девушкой Аней, которая привезла его мотоцикл, Стас сделал ей предложение, и пара отправилась в Португалию, ничего не загадывая на будущее. Уезжая, он увидел на берегу Тисы три спасжилета сограждан, переплывших реку, — немое напоминание о тех, кому повезло меньше.