В горах Румынии спасли двух украинцев после пяти дней пути

Румынские горноспасатели помогли двум гражданам Украины, которые после пяти дней пути оказались в тяжёлом положении в горах у границы между двумя странами. Об этом сообщает Agerpres со ссылкой на горноспасательную службу румынского уезда Марамуреш Salvamont.

Мужчины добрались до горного убежища «Надежда» в районе вершины Поп-Иван, однако из-за сильного физического истощения не смогли продолжить путь самостоятельно. Они связались со спасателями по номеру экстренной помощи 112.

Сотрудники Salvamont передали украинцам код доступа в убежище, где те смогли безопасно переночевать. На следующее утро мужчины начали спуск в долину, ориентируясь на инструкции спасателей, которые одновременно поднимались им навстречу.

После завершения спасательной операции обоих украинцев передали полиции в приграничном населённом пункте Валя-Вишеулуй.

Горные районы на границе Украины и Румынии регулярно становятся маршрутом для украинских граждан, пытающихся покинуть страну в обход официальных пунктов пропуска. Многие отправляются в путь без подходящего снаряжения, рискуя получить травмы или погибнуть. При этом причины, по которым именно эти двое мужчин оказались в горах, спасательная служба не уточнила.