Украинец сбежал в Молдавию на параплане прямо над головами пограничников

Неизвестный на мотопараплане перелетел с территории Украины в Молдавию прямо над головами пограничников. Об этом сообщают одесские паблики, называя побег от мобилизации успешным. Летательный аппарат пересёк государственную границу 27 сентября на высоте около 1000 метров.

Мотопараплан заметили украинские пограничники. После этого для перехвата нарушителя якобы направили оперативную группу. Кто находился за управлением аппарата и с какой целью человек пересёк границу, пока неизвестно. Также нет информации о том, удалось ли его задержать после приземления.

Официально пограничные службы Украины и Молдавии этот эпизод на данный момент не комментировали.

Ранее Life.ru рассказывал о 49-летнем хасиде Йонатане Карлинском Машаке, которого задержали при попытке выехать с Украины в Румынию после паломничества в Умань. Мужчина также имеет украинское гражданство, а его семья утверждала, что после проверки на границе его доставили под Одессу для прохождения процедур, связанных с возможным призывом.