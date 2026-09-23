На границе Украины мобилизовали хасида после паломничества в Умань

49-летнего израильтянина Йонатана Карлинского Машака задержали при попытке выехать с Украины в Румынию после паломничества в Умань на Рош ха-Шана. Мужчина также является гражданином Украины, а его семья утверждает, что после проверки на границе его доставили в район Одессы для прохождения процедуры призыва. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Машак родился на Украине, но около 14 лет назад переехал в Израиль. Он женат, воспитывает шестерых детей и учится в ешиве. В Умань мужчина приезжал и в предыдущие годы, в том числе после начала боевых действий.

На обратном пути он ехал вместе с другими паломниками через пункт пропуска на украинско-румынской границе. По словам находившегося в автобусе друга, Машак предъявил израильский паспорт, однако во время проверки украинские пограничники установили, что у него также сохраняется гражданство Украины. После этого мужчину сняли с автобуса для дополнительной проверки.

После задержания Машак успел отправить электронное письмо и дважды позвонить супруге. Затем связь с ним пропала. По информации семьи и друзей, позднее его доставили на военный объект возле Одессы, где он проходит процедуры, связанные с возможным призывом. Официального сообщения украинских властей о зачислении Машака в конкретное подразделение пока нет.

Супруга мужчины Одель сообщила, что обратилась за помощью к израильским дипломатам. По её словам, в консульстве ей объяснили, что с точки зрения украинского законодательства действия властей являются законными, однако представители Израиля намерены попытаться помочь семье. Сам МИД Израиля публичного комментария The Jerusalem Post на момент публикации не дал.

Украинские правила действительно предусматривают проверку военно-учётных документов у мужчин — граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы. При наличии предусмотренных законом оснований пограничники могут отказать в выезде и передать человека в территориальный центр комплектования.

Для мужчин от 25 до 60 лет на Украине действует воинский учёт, а всеобщая мобилизация сейчас продлена до конца октября 2026 года.

История произошла после масштабного паломничества в Умань, куда в этом году на празднование Рош ха-Шана приехали более 50 тысяч хасидов.