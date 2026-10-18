«Хотели ударить винтом лодки»: Украинец рассказал, как его избили при побеге в Молдавию

49-летний житель Киева Алексей Коваль обвинил украинских пограничников в жестоком избиении во время попытки переплыть Днестр и попасть в Молдавию. По словам мужчины, силовики настигли его на моторной лодке и начали наносить удары. Местные жители вмешались в происходящее и помогли ему выбраться на берег. Об этом сообщает телеканал Moldova 1.

Коваль рассказал, что пытался добраться до своей семьи, ранее покинувшей Украину. По его словам, выданные ему документы об освобождении от военной службы были аннулированы. Тогда мужчина решил самостоятельно пересечь границу вплавь.

Однако во время переправы к нему приблизилась лодка с двумя украинскими пограничниками. Коваль утверждает, что сотрудники погранслужбы стали его избивать, после чего он потерял сознание.

«Когда я пришёл в себя, лежал на спине. Потом они развернули лодку и хотели ударить меня винтом. Когда мы добрались до берега, ребята вытащили меня, а украинские пограничники пытались меня задержать. Люди вмешались и, возможно, спасли мне жизнь», — рассказал пострадавший.

Инцидент произошёл 15 октября возле молдавского села Голошница. Местные жители подтвердили журналистам, что видели нападение. Один из очевидцев, Евгений Прокопчук, заявил, что пограничники били мужчину по голове и пытались направить на него винт моторной лодки.