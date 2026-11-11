Самолёт с футболистами сборной Ирана вернулся на родину после запрета на посадку в аэропорту иракской Басры. Власти Ирака приняли решение из-за американских санкций против иранских авиакомпаний, сообщает Reuters.

Двое сотрудников аэропорта рассказали агентству, что указание поступило от Управления гражданской авиации Ирака. Представитель ведомства объяснил, что Багдад не готов рисковать нарушением ограничений США.

Теперь команда отправится в Ирак по суше, сообщил представитель иранского консульства в Басре. Футболисты направлялись на турнир четырёх наций, где также сыграют сборные Ирака, Ливана и Палестины.

Ранее, в октябре, администрация международного аэропорта Эн-Наджаф сообщала о планах возобновить авиасообщение между Ираком и Ираном. На первые дни работы аэропорт запланировал по три рейса в сутки.