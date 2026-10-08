Иран и Оман передадут договор по Ормузу в международный орган

Иран и Оман в ближайшее время уведомят международный орган о договорённости по безопасным коридорам для судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, слова которого приводит IRNA.

По словам дипломата, консультации Тегерана и Маската завершились успешно. Стороны согласовали географические координаты безопасных маршрутов для прохода судов.

«Компетентный международный орган будет в скором времени уведомлён о договорённости между Ираном и Оманом касательно безопасных коридоров в Ормузском проливе», — сообщил Багаи.

Представитель МИД добавил, что две страны также определили порядок передачи информации о достигнутой договорённости. Соответствующее уведомление планируется направить в ближайшее время.

Ранее танкер попал под обстрел в районе Катара. В результате атаки есть пострадавшие. Инцидент произошёл 7 октября в 51 морской миле к северу от Мадинат-аш-Шамаль. В UKMTO уточнили, что власти расследуют произошедшее. Судам, находящимся в районе инцидента, рекомендовали соблюдать осторожность и передавать в UKMTO информацию о подозрительной активности.