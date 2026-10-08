Танкер попал под обстрел у берегов Катара, есть пострадавшие

Танкер попал под обстрел в районе Катара. В результате атаки есть пострадавшие, сообщило британское Управление морских торговых операций (UKMTO).

Инцидент произошёл 7 октября в 51 морской миле к северу от Мадинат-аш-Шамаль. В UKMTO уточнили, что власти расследуют произошедшее. Судам, находящимся в районе инцидента, рекомендовали соблюдать осторожность и передавать в UKMTO информацию о подозрительной активности.

Ранее ВМС США вывели авианосец «Джордж Буш» из Ближнего Востока. Корабль последние шесть месяцев находился в Аравийском море вблизи Ирана. В воскресенье «Джордж Буш» и ракетный эсминец «Делберт Блэк» прибыли на Пхукет. Американские суда зашли в курортный город на побережье Индийского океана. Теперь в Аравийском море недалеко от Ирана осталась одна американская авианосная группа. Её возглавляет атомный авианосец «Джордж Вашингтон».