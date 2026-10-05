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Регион
Опубликовано 5 октября, 04:46

США вывели авианосец «Джордж Буш» из района Ближнего востока на Пхукет

Авианосец «Джордж Буш». Обложка © X / U.S. Central Command

Авианосец «Джордж Буш». Обложка © X / U.S. Central Command

ВМС США вывели авианосец «Джордж Буш» из района Ближнего Востока. Последние шесть месяцев корабль выполнял задачи в Аравийском море недалеко от Ирана. Об этом говорится в сообщении посольства США в Таиланде.

В воскресенье «Джордж Буш» вместе с ракетным эсминцем «Делберт Блэк» прибыл на Пхукет. Американские корабли зашли в курортный город на побережье Индийского океана.

По данным The Phuket Express, экипажи американских кораблей получили возможность отдохнуть на Пхукете. Военные суда останутся там до 9 октября.

После выхода «Джорджа Буша» в Аравийском море недалеко от Ирана осталась одна американская авианосная ударная группа. Её возглавляет атомный авианосец «Джордж Вашингтон», который входит в состав сил Центрального командования ВС США.

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Ранее сообщалось, что США перебрасывают на Ближний Восток другую авианосную ударную группу и дополнительные корабли Корпуса морской пехоты. В регион направляются авианосец «Теодор Рузвельт» и три десантных корабля с морскими пехотинцами.

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Лия Мурадьян
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