США стягивают дополнительные силы на Ближний Восток

США направляют на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли Корпуса морской пехоты. Американская военная группировка в регионе может увеличиться ещё на 9–10 тысяч человек, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, авианосец «Теодор Рузвельт» и три десантных корабля с морскими пехотинцами уже направились в регион. Сейчас там находятся две американские авианосные ударные группы — с авианосцами «Джордж Буш» и «Джордж Вашингтон».

Если «Джордж Вашингтон» останется в регионе после прибытия «Теодора Рузвельта», общее число авианосных ударных групп США на Ближнем Востоке достигнет трёх. По данным WSJ, впервые с апреля американские силы будут представлены в регионе в таком составе.

Ожидается, что американские корабли, авиация, морские пехотинцы и моряки прибудут на Ближний Восток к концу ноября. Они пополнят группировку из более чем 50 тысяч военнослужащих США, уже находящихся в регионе.

WSJ также сообщает, что переброска сил происходит на фоне рассматриваемой президентом США Дональдом Трампом возможности возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов. Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что республиканец говорил помощникам о намерении вновь нанести удары по Ирану.

На фоне роста напряжённости американские дипломатические представительства в ряде стран региона предупредили граждан США о возможных перебоях с транспортом, отменах авиарейсов и закрытии воздушного пространства. Такие уведомления, в частности, распространили посольства США в Иерусалиме, Маскате, Бейруте, Багдаде и Манаме.