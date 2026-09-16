Иран и Оман согласовали план открытия Ормузского пролива для судоходства. Однако сроки его реализации пока не названы, а Тегеран связывает возобновление движения с выполнением обязательств со стороны США. О договорённости глава МИД Ирана Аббас Аракчи (Арагчи) рассказал 16 сентября на встрече с китайским коллегой Ван И в Пекине.

«Иран уже согласовал с Оманом план по открытию Ормузского пролива», — говорится в сообщении МИД Китая по итогам переговоров.

Аракчи также выразил мнение, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США продолжает действовать. По его словам, Вашингтон должен добросовестно выполнить принятые на себя обязательства. Ван И призвал стороны принять меры для скорейшего открытия пролива, от которого зависят международные энергетические перевозки. Китайский министр также предложил Тегерану и Вашингтону проявить сдержанность и вернуться к переговорам на основе Исламабадского меморандума.

Ранее Life.ru рассказывал, что Тегеран передал Вашингтону семь условий, от выполнения которых зависит возобновление судоходства в стратегически важном проливе. В Иране подчёркивали, что соглашение с Оманом само по себе не означает немедленного открытия морского пути.