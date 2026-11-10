Иран не ведёт никаких переговоров с США, а сообщения о подготовке встречи представителей двух стран в Катаре не соответствуют действительности. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen.

«Все заявления США о продолжении переговоров с Ираном и проведении встречи в Катаре являются ложью», — подчеркнул он.

Резаи подтвердил, что в настоящее время Тегеран не поддерживает переговорный процесс с Вашингтоном. По его мнению, американские власти распространяют сообщения о дипломатических контактах, чтобы ослабить экономическое давление и добиться снижения мировых цен на нефть.

Иранская сторона настаивает на выполнении семи условий для возобновления диалога. Среди них — прекращение военных действий, снятие американской морской блокады и разблокирование замороженных иранских активов. До выполнения этих требований Тегеран не намерен возвращаться за стол переговоров.

Ранее Life.ru сообщал, что Рубио назвал требования Ирана на переговорах абсурдными и неприемлемыми. Глава Госдепартамента признал, что стороны пока далеки от мирного соглашения, хотя Вашингтон по-прежнему рассматривает дипломатический путь урегулирования.