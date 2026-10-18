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Опубликовано 18 октября, 23:19

Иран поднимет в воздух собственный тяжёлый истребитель в 2027 году

Qaher-313. Обложка © X / TRHaber Savunma

Qaher-313. Обложка © X / TRHaber Savunma

Иран намерен провести первые лётные испытания тяжёлого истребителя собственной разработки в 2027 году. До этого военные планируют проверить движение самолёта по земле. О сроках испытаний рассказал новый министр обороны страны Мехрдад Ахлаги.

«Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году»,заявил Ахлаги в эфире государственной телерадиокомпании Ирана.

По словам министра, в 2026 году специалисты проведут наземные испытания самолёта, в том числе проверят его управление. Ахлаги подчеркнул, что иранские предприятия полностью изготовили новый истребитель самостоятельно.

Официальное название боевого самолёта власти пока не раскрывают. Согласно имеющейся информации, речь идёт о сверхзвуковом одномоторном истребителе с низкой радиолокационной заметностью. Иранские источники связывают новую разработку с проектом лёгкого истребителя Qaher-313 («Кахер-313»), который страна впервые представила в 2013 году. При этом официального подтверждения связи двух проектов нет.

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Лия Мурадьян
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