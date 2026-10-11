Иран пригрозил уничтожить дата-центры и кабели США на Ближнем Востоке

Иран пригрозил уничтожить американские объекты цифровой инфраструктуры на Ближнем Востоке в случае возобновления военных действий со стороны США. В список потенциальных целей могут войти подводные кабели, центры обработки данных и инфраструктура искусственного интеллекта. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Press TV.

«У США есть ценные активы в ОАЭ и Ормузском проливе, которые пока не включены в наш список целей. Если война возобновится, кабели, центры обработки данных, инфраструктура искусственного интеллекта и другие объекты в регионе будут уничтожены», — предупредил Резаи.

Таким образом, Тегеран дал понять, что в случае новой эскалации может расширить перечень целей за счёт технологических объектов, связанных с США и их присутствием в регионе.

Подводные кабели обеспечивают передачу международного интернет-трафика, а дата-центры используются для хранения и обработки данных. Повреждение такой инфраструктуры способно нарушить работу цифровых сервисов и осложнить связь между странами.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с руководителями иностранных дипмиссий в Тегеране сообщил, что Ормузский пролив вновь откроют в течение семи дней, если США примут иранский план урегулирования конфликта.