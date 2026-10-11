Посол Ирана ответил, стоит ли Трампу переживать за Лос-Анжелес и Сан

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего иранскими силами не имеют под собой оснований и связаны с предстоящими выборами в американский Конгресс. Такую оценку высказал посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

«Утверждения господина Трампа о возможном уничтожении американских городов совершенно необоснованны, нереалистичны и являются лишь предвыборной риторикой», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, американский лидер использует тему военной угрозы в политических целях, пытаясь повлиять на общественные настроения накануне голосования.

Джалали также отверг предположения об агрессивных намерениях Тегерана. Он пояснил, что военная стратегия республики строится на принципах обороны и сдерживания потенциальных противников. При этом посол отдельно отметил значительные ракетные возможности страны, назвав их важным фактором обеспечения национальной безопасности.

Представитель Ирана подчеркнул, что республика, по его утверждению, никогда не выступала инициатором вооружённых конфликтов. Вместе с тем Тегеран намерен сохранять военный потенциал, необходимый для защиты собственных интересов.

Ранее Life.ru сообщал, что Белый дом разъяснил резонансные слова Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего. В администрации США заявили, что президент говорил исключительно о гипотетической опасности, которая могла бы возникнуть в случае получения Ираном ядерного оружия.