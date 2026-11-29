Попытка пройти через закрытый участок Ормузского пролива закончилась взрывом и пожаром на нефтяном танкере. Ещё два судна после происшествия отказались от прежнего маршрута. Об этом сообщила иранская армия, заявление которой приводит агентство Fars.

По утверждению военных, три танкера вечером вошли в восточную часть пролива, которую Тегеран объявил запретной для судоходства. Перед этим экипажи отключили навигационные системы и проигнорировали предупреждения иранской стороны.

«Сегодня вечером три нефтяных танкера-нарушителя, отключив свои навигационные системы, вошли в запретную для прохода зону в восточной части Ормузского пролива. В результате один танкер подорвался на мине и загорелся», — говорится в заявлении.

После взрыва два других судна изменили маршрут и отказались от дальнейшего движения по опасному участку. Иранские военные не сообщили названия танкеров, под какими флагами они следовали и сколько человек находилось на борту повреждённого судна. Информация о пострадавших моряках, масштабах повреждений и возможной утечке нефтепродуктов также не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что КСИР заявил о взрывах на двух нефтяных танкерах у Ормузского пролива. По данным иранских военных, одно судно подорвалось на мине у входа в оманский порт Хасаб, а на другом произошёл взрыв восточнее пролива. В Тегеране утверждали, что оба танкера пытались пройти по маршрутам, не согласованным с иранскими властями.