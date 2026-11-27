Нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке пройти через закрытый участок Ормузского пролива утром 27 ноября. Об этом заявила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которую цитируют иранские государственные СМИ.

«Сегодня утром один из двух нефтяных танкеров, пытавшихся скрытно пройти по закрытому маршруту в Ормузском проливе к северу от острова Ганам, подорвался на мине, второй был вынужден вернуться», — говорится в заявлении.

По утверждению иранских военных, оба судна пытались воспользоваться маршрутом, движение по которому ограничено властями Исламской Республики. После взрыва на одном из танкеров экипаж второго отказался от дальнейшего прохода и развернул судно.

Названия танкеров и государства, под флагами которых они следовали, пока не раскрываются. Информации о пострадавших моряках, масштабах повреждений и возможной утечке нефти также не поступало.

Ормузский пролив остаётся одним из наиболее опасных участков международного судоходства на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Иран неоднократно предупреждал о запрете движения по определённым маршрутам и сообщал о подрывах торговых судов на морских минах.