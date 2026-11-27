КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе
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Нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке пройти через закрытый участок Ормузского пролива утром 27 ноября. Об этом заявила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которую цитируют иранские государственные СМИ.
«Сегодня утром один из двух нефтяных танкеров, пытавшихся скрытно пройти по закрытому маршруту в Ормузском проливе к северу от острова Ганам, подорвался на мине, второй был вынужден вернуться», — говорится в заявлении.
По утверждению иранских военных, оба судна пытались воспользоваться маршрутом, движение по которому ограничено властями Исламской Республики. После взрыва на одном из танкеров экипаж второго отказался от дальнейшего прохода и развернул судно.
Названия танкеров и государства, под флагами которых они следовали, пока не раскрываются. Информации о пострадавших моряках, масштабах повреждений и возможной утечке нефти также не поступало.
Ормузский пролив остаётся одним из наиболее опасных участков международного судоходства на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Иран неоднократно предупреждал о запрете движения по определённым маршрутам и сообщал о подрывах торговых судов на морских минах.
Ранее стало известно о подрыве двух нефтяных танкеров в восточной части Ормузского пролива 22 ноября. По заявлению ВМС Ирана, суда вошли в закрытую для судоходства зону, предварительно проигнорировав предупреждения и отключив навигационное оборудование. После предполагаемого столкновения с минами на обоих танкерах вспыхнули пожары.