Два нефтяных танкера загорелись после предполагаемого подрыва на минах в восточной части Ормузского пролива. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на ВМС страны.

Суда утром 22 ноября зашли в зону, закрытую для судоходства. Перед этим экипажи проигнорировали предупреждения и отключили навигационное оборудование.

«Сегодня утром два нефтяных танкера, проигнорировав предупреждения и отключив свои навигационные системы, вошли в запретную зону в восточной части Ормузского пролива и подорвались на минах, в результате чего на обоих судах возник пожар», — заявили в пресс-службе ВМС Ирана.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на нефтяном танкере возле оманского порта Хасаб. По заявлению иранских военных, судно подорвалось на морской мине при попытке пройти через Ормузский пролив по запрещённому маршруту.