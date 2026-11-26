У берегов испанского острова Ибица затонул танкер Med Emre, перевозивший дизельное топливо под флагом Мальты. Один член экипажа погиб, ещё шесть пострадали, сообщили власти Балеарских островов.

Судно следовало из Альхесираса в Барселону. Оно пошло ко дну примерно в 46 километрах от Ибицы. По предварительным данным, на борту могло находиться около семи тысяч тонн дизельного топлива.

В спасательной операции задействовали три вертолёта, несколько спасательных и находившихся поблизости торговых судов. Из воды удалось поднять всех 17 членов экипажа, однако один из моряков впоследствии скончался в больнице. Ещё шестерых госпитализировали с лёгкими травмами и переохлаждением.

Из-за угрозы разлива топлива испанские власти активировали национальный план борьбы с загрязнением моря. К месту крушения направили специализированное судно, а оценивать обстановку с воздуха будет авиация спасательной службы.

Ранее Life.ru сообщал, что 15 ноября в Персидском заливе, по данным иранских военных, затонул супертанкер с более чем двумя миллионами баррелей нефти. Местных рыбаков предупредили об опасности в районе происшествия.