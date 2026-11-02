Необычная находка на черноморском побережье Болгарии заставила власти оцепить участок берега и вызвать специалистов. Возле города Царево обнаружили грузовой контейнер, на котором указано, что внутри находятся рождественские украшения. Однако откуда он приплыл и безопасно ли его содержимое, пока неизвестно.

Металлическую конструкцию заметили 2 ноября в районе пляжа Нестинарка. Контейнер застрял среди скал между кемпингами «Арапя» и «Оазис». На место прибыли сотрудники пограничной полиции, которые установили охраняемый периметр.

Как сообщили в Министерстве транспорта Болгарии, информация о праздничном грузе основана на маркировке. Проверенных сведений о фактическом содержимом находки пока нет.

К расследованию подключили военную прокуратуру и другие компетентные ведомства. Специалисты экологических служб должны взять пробы морской воды, чтобы проверить возможное загрязнение. Результаты исследований пообещали опубликовать.

Одна из рассматриваемых версий связывает находку с контейнеровозом Contship Jet, затонувшим в Чёрном море после атаки беспилотников в конце октября. Судно перевозило сотни контейнеров, часть которых оказалась в воде.

Среди грузов затонувшего корабля, по данным болгарских служб, были бытовая химия, литий-ионные аккумуляторы и легковоспламеняющиеся вещества. Однако принадлежность обнаруженного возле Царево контейнера именно этому судну пока не подтверждена.

Накануне, 1 ноября, морские службы также предупредили о нескольких контейнерах, свободно дрейфующих восточнее Бургасского залива. Они могли представлять опасность для судоходства, поэтому капитанам рекомендовали соблюдать дистанцию.

Теперь болгарским специалистам предстоит установить происхождение выброшенного к берегу груза и оценить его состояние. До завершения проверки район находки остаётся под контролем пограничников.

В конце октября у берегов Болгарии затонул контейнеровоз Contship Jet, который ранее подвергся атаке трёх морских беспилотников. Как сообщал Life.ru 29 октября, судно под флагом Либерии следовало из израильской Хайфы в румынскую Констанцу. После ударов оно получило серьёзные повреждения и ушло под воду. Все 18 членов экипажа успели эвакуироваться. Особую обеспокоенность вызвали контейнеры с потенциально опасными веществами, которые могли оказаться в море.