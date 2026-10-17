Повреждённое дронами судно Chelsea 3 отбуксировали в порт Болгарии

Повреждённое беспилотниками торговое судно Chelsea 3 удалось отбуксировать в болгарский порт Бургас после сложной спасательной операции. Корабль получил три пробоины и мог затонуть при дополнительных повреждениях корпуса. Об этом сообщил министр транспорта и сообщений Болгарии Георгий Пеев.

Судно под флагом Мальты подверглось атаке неизвестных дронов в ночь на 13 октября в Чёрном море, неподалёку от побережья Болгарии. После происшествия Chelsea 3 осталось на плаву, однако полученные повреждения не позволяли ему самостоятельно продолжить движение.

Как рассказал руководитель спасательной операции капитан Живко Петров, беспилотники поразили оба борта и кормовую часть 136-метрового корабля. Спасателям пришлось действовать в условиях сильного ветра и волнения моря.

Наибольшие трудности возникли при попытке подняться на борт и закрепить буксировочные тросы. Сделать это удалось только со второй попытки. Любые дополнительные повреждения корпуса могли привести к затоплению судна.

«Это была спасательная операция, которая несмотря на сложные метеорологические условия — сильное волнение и ветер, завершилась успешно», — заявил Пеев.

На момент атаки на борту находились 15 человек — семеро граждан Украины и восемь азербайджанцев. После подачи сигнала бедствия их эвакуировали катерами пограничной охраны и доставили в Варну. Нескольким морякам потребовалась медицинская помощь.

Теперь обстоятельства нападения устанавливают следователи под руководством военной прокуратуры Болгарии. Осмотр повреждённого судна запланирован на 17 октября. Кто именно запустил беспилотники, пока достоверно не установлено.

Ранее Life.ru сообщал об атаке дронов на Chelsea 3 у побережья Болгарии. В ночь на 13 октября экипаж подал сигнал бедствия после попадания беспилотников. К месту происшествия направили спасательные службы, которым удалось эвакуировать моряков.заявил Пеев.