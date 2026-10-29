Контейнеровоз Contship Jet затонул после атаки морских дронов у берегов Болгарии

Контейнеровоз Contship Jet, атакованный тремя морскими беспилотниками у берегов Болгарии, затонул в Чёрном море в ночь на 29 октября. Об этом сообщили областная администрация Варны и болгарские службы контроля морского движения.

Судно под флагом Либерии следовало из израильской Хайфы в румынскую Констанцу. В среду около полудня, когда контейнеровоз находился в исключительной экономической зоне Болгарии, его атаковали три безэкипажных катера.

В результате ударов корабль получил серьёзные повреждения и сильно накренился на правый борт. Несмотря на предпринятые меры, поздно ночью Contship Jet затонул неподалёку от болгарского побережья.

На борту находились 18 моряков — 14 граждан Филиппин и четверо украинцев. Все они успели покинуть повреждённое судно и были спасены кораблями болгарских ВМС и пограничной полиции. Экипаж доставили в Варну и разместили в гостинице. Никто из моряков не пострадал.

Особую обеспокоенность вызывает груз затонувшего контейнеровоза. Судно перевозило более 400 контейнеров, свыше 20 из которых оказались в воде. По предварительным данным, среди грузов могли находиться опасные химические и легковоспламеняющиеся вещества, а также литиевые батареи.

Болгарские специалисты обследовали район происшествия и организовали экологический мониторинг. По предварительной оценке морской администрации, значительных негативных последствий для морской среды и побережья пока не ожидается.

В Минобороны Болгарии уточнили, что за нападением наблюдали французский патрульный самолёт и средства наблюдения национальных ВМС. Благодаря этому спасательные суда удалось быстро направить к месту происшествия. Кто именно стоял за атакой, пока официально не установлено.

По данным болгарских властей, Contship Jet стал уже пятым судном, подвергшимся атаке морских беспилотников в исключительной экономической зоне страны за октябрь.