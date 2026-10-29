Сухогруз перекрыл движение судов через Босфор

Движение судов через Босфорский пролив в Турции временно остановили в обоих направлениях из-за поломки двигателя у сухогруза Alisuvar Mammadov. Судно длиной 139 метров потеряло ход неподалёку от стамбульского района Канлыджа, после чего к нему направили спасательные буксиры.

О введении ограничений сообщило Главное управление береговой безопасности Турции. Неисправность возникла у грузового судна под флагом государства Сент-Китс и Невис, следовавшего из болгарского порта Варна.

«Транзит судов через Босфор приостановлен из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Alisuvar Mammadov под флагом государства Сент-Китс и Невис», — сообщили в турецком ведомстве.

После возникновения технических проблем экипаж поставил сухогруз на якорь у Канлыджи. К месту происшествия направили спасательные суда береговой охраны и буксиры Главного управления береговой безопасности. В частности, в операции задействовали буксир Kurtarma-5.

Позднее специалисты смогли устранить неисправность двигателя. Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, после ремонта судно продолжило движение под контролем спасательных буксиров. Из-за происшествия транзит через пролив был остановлен примерно на три часа. На момент публикации сообщения возобновление движения ожидалось после завершения прохода сухогруза.

Ранее, 11 октября, движение по Босфору также приостанавливали из-за неисправности двигателя химического танкера IVYAN. Судно под флагом Мальты следовало из Болгарии в Италию и потеряло ход в районе Канлыджа. После остановки танкера к нему направили спасательные катера и буксиры для обеспечения безопасности судоходства.