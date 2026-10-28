Пожар и крен: Контейнеровоз атаковали БПЛА по пути из Израиля у берегов Болгарии

Контейнеровоз Contship Jet загорелся после атаки неизвестных беспилотников в Чёрном море у побережья Болгарии. Судно получило крен на правый борт, а его экипаж, по предварительным данным, самостоятельно эвакуировался.

Инцидент произошёл примерно в 25 километрах от мыса Калиакра в Добричской области, сообщает болгарский морской портал Maritime.bg. Контейнеровоз шёл под флагом Либерии и направлялся из израильского порта Хайфа в румынскую Констанцу. Находившиеся неподалёку рыбаки рассказали о пожаре на борту корабля. По их словам, после удара судно заметно накренилось вправо. Экипаж успел покинуть повреждённый контейнеровоз. Для оказания помощи был отправлен танкер

Происхождение беспилотников, атаковавших Contship Jet, пока неизвестно. Сведения о состоянии членов экипажа и масштабах повреждений уточняются.

За последние недели это уже не первая атака на торговые суда вблизи болгарского побережья. Неизвестные беспилотники неоднократно наносили удары по кораблям в Чёрном море, в том числе в исключительной экономической зоне Болгарии. Несколько судов в результате таких нападений затонули. 17 октября повреждённое беспилотниками торговое судно Chelsea 3 отбуксировали в болгарский порт Бургас.