КСИР сообщил о взрывах на двух нефтяных танкерах у Ормузского пролива
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Два нефтяных танкера загорелись после взрывов в районе Ормузского пролива. Об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Одно судно подорвалось на морской мине у входа в оманский порт Хасаб, на другом произошёл взрыв к востоку от Ормузского пролива. В КСИР утверждают, что оба танкера пытались пройти по не согласованным с Тегераном маршрутам.
Напомним, 24 ноября КСИР сообщил о подрыве трёх нефтяных танкеров, следовавших под прикрытием американских военных. По утверждению иранской стороны, на всех трёх судах возникли пожары.