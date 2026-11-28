Два нефтяных танкера загорелись после взрывов в районе Ормузского пролива. Об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Одно судно подорвалось на морской мине у входа в оманский порт Хасаб, на другом произошёл взрыв к востоку от Ормузского пролива. В КСИР утверждают, что оба танкера пытались пройти по не согласованным с Тегераном маршрутам.