Три нефтяных танкера загорелись после подрыва на морских минах в районе Ормузского пролива. По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана, инциденты произошли за последние несколько часов.

«Один из этих танкеров шёл по южному маршруту и два других — к востоку от Ормузского пролива, находясь под мощным прикрытием с воздуха и эскортом вооружённых сил США», — говорится в заявлении КСИР.

По версии иранской стороны, после столкновения с минами на судах прогремели сильные взрывы, затем начались пожары. В КСИР утверждают, что американское сопровождение не помогло танкерам избежать подрыва.

«Воздушное сопровождение американских военных не смогло предотвратить эти инциденты. В ближайшие часы будут опубликованы фотографии взрывов и пожаров на этих судах», — отметили в КСИР.

Ранее Life.ru писал, что накануне в восточной части Ормузского пролива загорелись два нефтяных танкера. Предположительно, суда подорвались на минах. Перед этим их экипажи проигнорировали предупреждения и отключили навигационное оборудование.