КСИР: Иран твёрдо намерен прорвать морскую блокаду США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Иран намерен прорвать установленную США морскую блокаду и готовит ответные действия против американских сил в воздухе и на море. С таким предупреждением выступил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.
В своём аккаунте в социальной сети X военачальник заявил, что Тегеран не намерен мириться с ограничениями, введёнными Вашингтоном, и считает их преодоление одной из приоритетных задач.
«Пусть враг ждёт наших действий в воздухе и на море. Никакое кольцо блокады не устоит перед национальной волей и оборонной мощью Ирана», — написал Мусави.
По его словам, решение о прорыве блокады уже принято, а иранское руководство твёрдо намерено его осуществить. При этом командующий КСИР не уточнил, какие именно действия готовятся и когда они могут начаться.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Вашингтона вокруг морского судоходства. США поддерживают блокаду иранских портов, тогда как Иран требует её отмены и связывает восстановление полноценного движения через Ормузский пролив с выполнением своих условий.
Ранее Life.ru сообщал о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе. По заявлению КСИР, утром 27 ноября два судна попытались пройти по закрытому маршруту к северу от острова Ганам. Одно из них, как утверждают иранские военные, подорвалось на мине, после чего второй танкер развернулся.