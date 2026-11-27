Иран намерен прорвать установленную США морскую блокаду и готовит ответные действия против американских сил в воздухе и на море. С таким предупреждением выступил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

В своём аккаунте в социальной сети X военачальник заявил, что Тегеран не намерен мириться с ограничениями, введёнными Вашингтоном, и считает их преодоление одной из приоритетных задач.

«Пусть враг ждёт наших действий в воздухе и на море. Никакое кольцо блокады не устоит перед национальной волей и оборонной мощью Ирана», — написал Мусави.

По его словам, решение о прорыве блокады уже принято, а иранское руководство твёрдо намерено его осуществить. При этом командующий КСИР не уточнил, какие именно действия готовятся и когда они могут начаться.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Вашингтона вокруг морского судоходства. США поддерживают блокаду иранских портов, тогда как Иран требует её отмены и связывает восстановление полноценного движения через Ормузский пролив с выполнением своих условий.