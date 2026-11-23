Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении 78 американских разведывательных и ударных беспилотников с начала войны. Согласно опубликованной иранской стороной статистике, среди них 58 аппаратов MQ-9 Reaper и 20 MQ-1 Predator.

Последний заявленный перехват произошёл 22 ноября к востоку от Ормузского пролива. По данным КСИР, американский MQ-1 Predator сбили подразделения противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении посольства США в Бахрейне из-за угрозы новых атак Ирана и хуситов. Американских граждан призвали соблюдать повышенную осторожность в связи с риском вооружённых нападений и возможных ударов по объектам США в регионе.