КСИР сообщил о 78-м американском БПЛА, сбитом системами ПВО с начала войны
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении 78 американских разведывательных и ударных беспилотников с начала войны. Согласно опубликованной иранской стороной статистике, среди них 58 аппаратов MQ-9 Reaper и 20 MQ-1 Predator.
Последний заявленный перехват произошёл 22 ноября к востоку от Ормузского пролива. По данным КСИР, американский MQ-1 Predator сбили подразделения противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru сообщал о предупреждении посольства США в Бахрейне из-за угрозы новых атак Ирана и хуситов. Американских граждан призвали соблюдать повышенную осторожность в связи с риском вооружённых нападений и возможных ударов по объектам США в регионе.
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