Иран ударил баллистическими ракетами по базе США в Иордании

Иран нанёс баллистический ракетный удар по американской военной базе в районе Аль-Азрака в Иордании. Атака последовала после сообщений об уничтожении США пяти иранских нефтяных танкеров.

По данным SNN, под удар также попали авиабазы «Муваффак ас-Салти» и «Принца Хасан», которые используются американскими военными.

Иорданские военные подняли в воздух истребители для перехвата ракет. Власти страны сообщили, что большинство выпущенных снарядов было перехвачено, информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее Иранские средства ПВО уничтожили американский беспилотник MQ-1 над югом страны. По данным военных, аппарат вошёл в воздушное пространство Ирана в районе Бендер-Аббаса, после чего его обнаружили и поразили.