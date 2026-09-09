Иран ударил баллистическими ракетами по базе США в Иордании
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Иран нанёс баллистический ракетный удар по американской военной базе в районе Аль-Азрака в Иордании. Атака последовала после сообщений об уничтожении США пяти иранских нефтяных танкеров.
По данным SNN, под удар также попали авиабазы «Муваффак ас-Салти» и «Принца Хасан», которые используются американскими военными.
Иорданские военные подняли в воздух истребители для перехвата ракет. Власти страны сообщили, что большинство выпущенных снарядов было перехвачено, информации о погибших и пострадавших не поступало.
Ранее Иранские средства ПВО уничтожили американский беспилотник MQ-1 над югом страны. По данным военных, аппарат вошёл в воздушное пространство Ирана в районе Бендер-Аббаса, после чего его обнаружили и поразили.
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