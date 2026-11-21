Американский истребитель F-16 получил повреждения после атаки иранской ПВО над Персидским заливом. Самолёту пришлось прервать полёт и совершить вынужденную посадку, заявили в армии Ирана.

По данным иранских военных, инцидент произошёл вечером 20 ноября. Системы противовоздушной обороны, размещённые на юге страны, обнаружили американский истребитель и выпустили по нему ракету. Боеприпас взорвался в непосредственной близости от воздушного судна.

«После взрыва ракеты в непосредственной близости от этого летательного аппарата американский истребитель-агрессор получил повреждения, и его пилоту пришлось прервать задание и совершить вынужденную посадку на одном из ближайших аэродромов региона», — говорится в заявлении иранской армии, которое приводит государственная телерадиокомпания.

В Тегеране уточнили, что перехват осуществляли отечественные комплексы ПВО, действующие в составе единой сети противовоздушной обороны страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп рассматривает возможность новых масштабных ударов по Ирану. По данным The New York Times, Израиль убеждает Вашингтон возобновить военную операцию, ссылаясь на предполагаемое восстановление Тегераном ракетных запасов. При этом внутри американской администрации сохраняются разногласия относительно необходимости дальнейших атак.