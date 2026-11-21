Вашингтону и Тегерану не удалось преодолеть разногласия по иранской ядерной программе, несмотря на активные усилия посредников. Главным препятствием для достижения соглашения стала судьба накопленных Ираном запасов обогащённого урана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Главным камнем преткновения на переговорах была и остаётся судьба обогащенного урана», — заявил собеседник телеканала.

По его сведениям, американская сторона требует от Тегерана представить конкретный план ликвидации накопленных запасов ядерного материала. Кроме того, Вашингтон настаивает на письменных обязательствах Ирана не возобновлять обогащение урана в будущем.

Иранские власти, в свою очередь, категорически отказываются вывозить обогащённый уран за пределы страны. Несмотря на предложенные посредниками варианты урегулирования, участники переговоров продолжают придерживаться прежних позиций.