Иран заявил о пожарах на четырёх судах с нефтью в Персидском заливе

В Персидском заливе семь судов получили повреждения в результате атак и подрывов на морских минах. Четыре корабля охватило пламя, ещё три столкнулись со взрывными устройствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Четыре судна попали под удар и загорелись на севере Персидского залива», — заявили представители иранского военного формирования.

По данным КСИР, атакованные корабли участвовали в незаконной транспортировке нефти. Военные утверждают, что предварительно отслеживали их передвижения, после чего одновременно нанесли удары. Инциденты произошли 21 октября.

Ещё три судна, согласно сообщению Тегерана, подорвались на морских минах западнее Ормузского пролива. Сведения о принадлежности кораблей, состоянии экипажей и масштабах разрушений пока не раскрываются.

Иранские военные также выступили с предупреждением в адрес Вашингтона. В КСИР заявили, что дальнейшие действия США, направленные на обеспечение прохода судов через заминированные воды, могут спровоцировать расширение ответных операций. Под возможными ударами, по утверждению Тегерана, окажутся американские военные базы на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru сообщал о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе. По данным КСИР, 17 октября судно с грузом более двух миллионов баррелей нефти получило повреждения машинного отделения, после чего на борту начался пожар. Иранская сторона утверждала, что экипаж отключил навигационные системы и двигался по маршруту, не согласованному с Тегераном.