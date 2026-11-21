Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло сообщения Ирана о повреждении американского истребителя F-16 ракетой противовоздушной обороны. Ранее Тегеран утверждал, что самолёт подвергся атаке вечером 20 ноября над Персидским заливом и был вынужден совершить аварийную посадку.

Иран заявил об ударе по F-16 и показал кадры взрыва, но США всё отрицают. Видео © Telegram / АГЕНТСТВО IRNA

«Иран вчера вообще не атаковал американский истребитель F-16», — заявили в CENTCOM. Как сообщает Reuters, американское командование также подчеркнуло, что все военные истребители США на Ближнем Востоке находятся в безопасности и учтены.

Ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на армию страны сообщило, что национальные системы ПВО обнаружили американский F-16 над Персидским заливом и выпустили в его сторону ракету. По утверждению иранских военных, боеприпас взорвался рядом с самолётом, повредив его.

В Тегеране заявили, что после предполагаемого поражения пилот прервал выполнение задания и совершил вынужденную посадку на одном из ближайших аэродромов региона.