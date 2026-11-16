Иран заявил об уничтожении американского беспилотника над Ормузским проливом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Иранские военные заявили, что сбили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом. По утверждению Тегерана, воздушную цель уничтожили отечественные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает иранский государственный телеканал IRIB.
Иран заявил об уничтожении американского беспилотника над Ормузским проливом. Видео © IRIB
В заявлении иранской армии говорится, что беспилотник обнаружили и поразили подразделения ПВО, действующие в составе единой системы противовоздушной обороны страны.
Ранее Life.ru сообщал о захвате Ираном американского беспилотника MQM-170. По утверждению КСИР, аппарат удалось посадить в районе Ормузского пролива с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Иранские военные заявили, что беспилотник остался целым.
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