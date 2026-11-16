Иранские военные заявили, что сбили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом. По утверждению Тегерана, воздушную цель уничтожили отечественные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает иранский государственный телеканал IRIB.

Иран заявил об уничтожении американского беспилотника над Ормузским проливом. Видео © IRIB

В заявлении иранской армии говорится, что беспилотник обнаружили и поразили подразделения ПВО, действующие в составе единой системы противовоздушной обороны страны.

Ранее Life.ru сообщал о захвате Ираном американского беспилотника MQM-170. По утверждению КСИР, аппарат удалось посадить в районе Ормузского пролива с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Иранские военные заявили, что беспилотник остался целым.