Иранские военные заявили об уничтожении беспилотника израильского производства Orbiter 4 на западе страны. По утверждению Тегерана, аппарат был перехвачен средствами противовоздушной обороны в провинции Хамадан. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на командование ПВО западного Ирана.

«Беспилотник Orbiter 4 был сбит в районе города Нахаванд в провинции Хамадан», — говорится в заявлении военных.

Нахаванд расположен на западе Ирана, в провинции Хамадан. Иранская сторона не уточнила, откуда прибыл беспилотник, какую задачу он выполнял и были ли обнаружены его обломки. Независимого подтверждения уничтожения аппарата пока нет.

Orbiter 4 — разведывательный беспилотник, разработанный израильской компанией Aeronautics. Аппарат предназначен для продолжительного наблюдения за территорией, сбора разведывательной информации и передачи данных операторам.

За последние месяцы иранские военные неоднократно сообщали о перехвате иностранных беспилотников. Чаще всего речь шла об аппаратах американского производства, которые, по заявлениям Тегерана, обнаруживали над южными районами страны и вблизи Ормузского пролива.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении американского беспилотника LUCAS над иранским городом Бендер-Аббас. 25 октября со ссылкой на агентство Tasnim издание писало, что, по утверждению иранских военных, аппарат был поражён средствами противовоздушной обороны. Это один из нескольких подобных случаев, о которых Тегеран сообщал за последние месяцы.