Иран снова сообщил о сбитом дроне США у Ормуза

Иранские военные заявили об уничтожении американского ударного беспилотника LUCAS над портовым городом Бендер-Аббас на юге страны. По утверждению Тегерана, аппарат сбили подразделения противовоздушной обороны армии. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военное ведомство республики.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, беспилотник поразили средства ПВО, входящие в единую национальную систему противовоздушной обороны Ирана. После попадания аппарат, как утверждается, был уничтожен.

Бендер-Аббас расположен на побережье Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Оманским. Это один из важнейших портовых городов Ирана. Именно в этом районе Тегеран ранее неоднократно сообщал о перехватах американских беспилотников.

LUCAS — американский ударный беспилотник одноразового применения. В декабре 2025 года Центральное командование ВС США объявило о развёртывании на Ближнем Востоке подразделения таких аппаратов. В Пентагоне их представляли как сравнительно недорогие системы, способные действовать автономно и запускаться с различных платформ.