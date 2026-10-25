Иран снова сообщил о сбитом дроне США у Ормуза
Tasnim: Иран заявил об уничтожении дрона США LUCAS над Бендер-Аббасом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Иранские военные заявили об уничтожении американского ударного беспилотника LUCAS над портовым городом Бендер-Аббас на юге страны. По утверждению Тегерана, аппарат сбили подразделения противовоздушной обороны армии. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военное ведомство республики.
Согласно заявлению армейской пресс-службы, беспилотник поразили средства ПВО, входящие в единую национальную систему противовоздушной обороны Ирана. После попадания аппарат, как утверждается, был уничтожен.
Бендер-Аббас расположен на побережье Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Оманским. Это один из важнейших портовых городов Ирана. Именно в этом районе Тегеран ранее неоднократно сообщал о перехватах американских беспилотников.
LUCAS — американский ударный беспилотник одноразового применения. В декабре 2025 года Центральное командование ВС США объявило о развёртывании на Ближнем Востоке подразделения таких аппаратов. В Пентагоне их представляли как сравнительно недорогие системы, способные действовать автономно и запускаться с различных платформ.
Ранее Life.ru сообщал о заявлении Ирана по поводу уничтожения американского MQ-9 над Ормузским проливом 20 октября. Тогда ответственность за перехват взял на себя Корпус стражей исламской революции. До этого, 8 сентября, иранская армия заявляла о поражении беспилотника MQ-1. По версии Тегерана, аппарат нарушил воздушное пространство страны.
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