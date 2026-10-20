Силы ПВО Ирана сбили американский MQ-9 над Ормузским проливом

Дрон обнаружили во время контроля воздушного пространства и сразу поразили цель. По данным иранской стороны, с начала конфликта с Вашингтоном местные системы ПВО уничтожили уже более 50 беспилотников этой модели.

Ранее Life.ru сообщал о перехвате 52-го американского MQ-9 в районе Ормузского пролива. По данным КСИР, 16 сентября аппарат уничтожили над островом Кешм. Для этого использовали новейшую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Иранские военные уточняли, что цель поразили в 02:29 по местному времени. В той же публикации упоминался аналогичный случай, произошедший 31 августа. Тогда, по информации Тегерана, сбитый разведывательно-ударный дрон упал в Персидский залив.